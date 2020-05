Viaje pelos EUA em 100 fotos; país proíbe passageiros de voos desde o Brasil

Paulo Basso Jr.

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou neste domingo (24 de maio) um decreto que suspende a entrada no país de passageiros vindos do Brasil. A medida, que já vinha sendo ameaçada há alguns dias, foi tomada depois que o Brasil se transformou no segundo país do mundo com maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

De acordo com comunicado divulgado pela Casa Branca, brasileiros, assim como estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, estão proibidos de entrar nos país por tempo indeterminado. No entanto, há exceções, como residentes permanentes nos EUA (detentores de green card), pessoas casadas com americanos e seus filhos, entre outras.

As companhias aéreas que realizam rotas entre os países poderão manter os voos comerciais em operação durante o período de suspensão, caso queiram. Além das exceções apontadas no decreto, elas podem transportar americanos que queiram voltar ao país.

