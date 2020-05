É proibido colecionar figurinhas

Ademir Medici



24/05/2020



Tempo das balas de futebol

Texto: Aristides Almeida Rocha

Em 1943, ao completar 7 anos, fui matriculado no Grupo Escolar Campos Sales, escola da rede estadual de ensino de São Paulo, na Rua São Joaquim, no bairro da Liberdade, mas que infelizmente foi fechado ao final do ano de 1944.

O prédio tinha uma entrada bastante vistosa e imponente, com uma porta central situada acima de uma escadaria. De cada lado escadas em curva, protegidas por corrimão de granito levavam às salas de aula do andar térreo. Do alto das escadas a diretora observava a entrada e saída dos alunos e o que faziam inclusive na rua.

Nessa fase estava em moda colecionar as famosas figurinhas das Balas Futebol; por sinal uma bala pouco saborosa, extremamente adocicada e que, muitas vezes úmida, até comprometia a qualidade da figurinha a ela enrolada. O costume, porém, difundiu-se rapidamente, tornando-se verdadeira “coqueluche”, como se dizia então. Praticamente todos os jovens portavam um maço de figurinhas, praticando o escambo e jogando “abafa”, o que começou até a prejudicar o rendimento escolar.

Foi então que a diretora da escola resolveu dar um susto na meninada para coibir a “jogatina” que grassava não somente na hora do recreio, mas também nas horas de entrada e saída da escola, desviando a atenção dos alunos. Passando de classe em classe do 1º ao 4º ano primário avisou que estava proibido jogar ou trocar as figurinhas das ‘Balas Futebol’. Acontece que alguns renitentes continuaram essa prática, principalmente no horário da saída e então a Guarda Civil foi acionada.

Naquele tempo, para cada estabelecimento de ensino havia sempre um policial com farda de gala magnificamente uniformizado, exatamente como acontecia também nos cinemas, para garantir a disciplina, ordem e segurança, protegendo as crianças e os frequentadores de qualquer espetáculo público.

Etianos

Mauricio Zacaleski

Mecânica – Turma de 1984

Iniciei estágio em 1985 na Philips (fábrica de lâmpadas) de Capuava (Mauá) e permaneci ali até 1990, atuando no setor de manutenção industrial. Nesse período fiz Fatec e me formei tecnólogo de processos de produção. Montei negócio próprio no ramo de usinagem industrial, migrando para uma ferramentaria de moldes plásticos, dispositivos, protótipos e usinagens, fornecendo para montadoras, autopeças e aeroespacial.

A ascensão do gigante chinês, o custo Brasil, a crise iniciada em 2014 e alguns maus clientes fizeram com que eu encerrasse a empresa em 2017. Estou como autônomo e ensaio retorno com outro negócio próprio.

Moro em São Caetano, sou casado e tenho duas filhas. A ETI me proporcionou uma base acadêmica sólida em toda a minha carreira.

Nota – Em 27 de dezembro de 1984, a colação de grau no Anhembi. Zacaleski recebe o canudo das mãos do professor Alfredo José Viana, o Alfredão.

Diário há meio século

Domingo, 24 de maio de 1970; ano 12; edição 1242

Ribeirao Pires – A cidade preparava-se para a festa de Corpus Christi: nove ruas serão decoradas para a passagem da procissão.

Variedades – Cine Art, em Vila Alpina, Santo André, anuncia A Dança dos Vampiros, um filme de/e com Roman Polanski, o diretor rebelde.

Anúncio – “O que é bom para o Brasil é bom para o mundo. A Pirelli está exportando pneus radiais e convencionais para a Suécia, Bélgica, França, Itália, Dinamarca e Alemanha.”

Em 25 de maio de...

1920 – O canteiro Albino Martins, de Ribeirão Pires, sofre grave acidente ao preparar um cartucho de pólvora em pedreira local. Foi internado com graves queimaduras no Hospital de Misericórdia, em São Paulo.

1975 – Reverendo Omart Daibert assume a Igreja Metodista de São Bernardo. Vem de Belo Horizonte e substitui o reverendo Sauh Whitehead.

