Grande ABC tem 159 oportunidades de emprego disponíveis

Do Diário do Grande ABC



24/05/2020 | 23:59



O Grande ABC tem, nesta semana, 159 vagas de emprego disponíveis para os interessados em uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Em período de pandemia do novo coronavírus, os interessados podem se candidatar pela internet.

Em Santo André são 56 vagas, a maioria (18) para balconista de açougue e auxiliar de confeiteiro (10). Também há oportunidades para ajudante de cozinha (oito) e açougueiro desossador (seis), entre outras. Os candidatos devem enviar currículo para o e-mail: sssilva@santoandre.sp.gov.br ou para eavseregati@santoandre.sp.gov.br.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano destaca a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), pela qual as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo ficha com todos os dados. O portal permite que as empresas cadastrem vagas de emprego e, após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados às empresas, para entrevistas. Atualmente são disponibilizadas 61 vagas de emprego.

Questionada sobre o número de oportunidades disponibilizadas, a Prefeitura de Mauá afirmou que está trabalhando com um banco de dados que já possui mais de 200 mil currículos e, conforme vão surgindo vagas, elas são redirecionadas para essas pessoas, mas não forneceu mais informações sobre as oportunidades. “No momento o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) está fechado para o público externo, funcionando apenas internamente, mas coloca à disposição telefone e internet para atender à população”, informou a administração, em nota.

Moradores de Ribeirão Pires que buscam recolocação no mercado de trabalho contam com plataformas virtuais para manter a busca por oportunidades de emprego. O cadastro em seletivas de vagas de emprego podem ser feitas no www.empregabrasil.mte.gov.br. Há vagas de costureira (duas), operador de centro de usinagem com comando numérico (cinco) e operador de torno com comando numérico (cinco).

As vagas também podem ser acessadas pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos tablets ou celulares com sistema Android e iOS. A ferramenta permite que o usuário encontre, de forma prática e rápida, vagas ideais ao seu perfil (disponível para quem possui cadastro no PAT e já obteve QRCode – novos cadastros estão suspensos).

COM SALÁRIOS

A agência de recrutamento Luandre, com unidade em Santo André, possui 30 vagas disponíveis. Os salários podem chegar a até R$ 3.000. Para auxiliar de rouparia a remuneração fica entre R$ 1.000 e R$ 1.500 e para técnico de gesso, entre R$ 1.500 e R$ 2.000.

Na área da saúde há oportunidades para auxiliar de enfermagem em pronto-socorro com remuneração de até R$ 2.500. Para técnicos de enfermagem temporários na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), os salários ficam entre R$ 2.500 e R$ 3.000, mesmo valor para os técnicos de enfermagem do trabalho.

As inscrições podem ser feitas de maneira gratuita pelo site www.candidato.luandre.com.br ou pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS.