Munícipe de Mauá morre de Covid-19 em espera por vaga em UTI

Do Diário do Grande ABC



24/05/2020 | 19:46



Uma mulher morreu na madrugada deste domingo (24) em Mauá, vítima de Covid-19. Ela tinha 47 anos e estava no aguardo de transferência para um leito específico de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na cidade.

A vítima, identificada como Regineia Pereira de Castro Ferreira, fazia parte da lista de pacientes em atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Barão de Mauá, no Jardim Maringá, desde quarta-feira (20). Sofria de diabetes e acreditava estar com pneumonia até ser informada de seu novo quadro clínico no local, uma vez que apresentava dificuldades respiratórias e foi diagnosticada com o novo coronavírus pela equipe.

Em gravação de conversa que teve com familiares da doente para explicar a então situação, o médico responsável pelo atendimento afirma que ela era a "paciente mais grave" que estava na unidade. A avaliação era a de que o comprometimento dos pulmões ultrapassava 50%, sendo que o alerta de sérias complicações de respiração ocorrem a partir de taxa de 20%. Houve conversa para que a vítima iniciasse o uso de hidroxicloroquina e a mauaense assinou a autorização. Iniciou o acréscimo do remédio ao lado de outros que já tomava o medicamento.

Pela situação grave, o médico pediu vaga de UTI para a paciente e estava no aguardo de resposta. O responsável explica, no áudio, que avisou a chefe geral da UPA Barão de Mauá sobre o complicado caso da mulher. Ela teria respondido que estava em contato com a Secretaria de Saúde da cidade para tentar transferência da paciente para o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, na Vila Bocaina, mas o pedido foi negado, alegando falta de espaço nas UTIs do local. Com a negativa, o hospital teria iniciado processo na Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), responsável por buscar ajuda em outros centros de atendimento no Estado, incluindo em cidades vizinhas no Grande ABC.



Em nota, a Prefeitura de Mauá lamenta a morte da munícipe. "Lamentamos e nos solidarizamos à família nesse momento difícil. Informamos que a paciente recebeu toda a assistência possível na UPA", diz o texto.



A equipe do Diário tentou contato com a família da vítima e aguarda retorno.