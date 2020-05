Agatha Moreira fala sobre a quarentena com Rodrigo Simas e reclama do isolamento: - Sou uma pessoa de andar em grupo

24/05/2020 | 19:11



Com o fim de A Dona do Pedaço, Agatha Moreira já pretendia adotar uma rotina mais tranquila, mas a pandemia do novo coronavírus pegou a todos de surpresa, e a atriz viu sua vida mudar completamente.

Em uma entrevista para a coluna de Patricia Kogut, a artista contou que tem passado a maior parte de seus dias de quarentena ao lado do namorado. E a morena tem gostado da convivência com Rodrigo Simas:

- Nós somos namorados e, acima de tudo, parceiros, amigos. Eu amo conversar com ele, estar com ele... E tem sido dias tranquilos, apesar do cenário triste com que lidamos no mundo. No meu caso, não é nenhum sacrifício ficar o tempo todo junto com ele.

Entre as atividades, o casal tem se reinventado, buscando novas atividades:

- Usamos muito o Tik Tok, ele distrai bastante. Mas a gente vê filmes, séries... Nós vamos inventando coisas para fazer. E, claro, tem dias em que não fazemos nada. Eu tenho uma personalidade bem calma. Voltei a praticar ioga e isso me faz muito bem. Me preocupo com o que tenho lido no noticiário, mas consigo manter o meu equilíbrio.

Nem por isso a intérprete de Domitila na reprise de Novo Mundo sente menos falta das outras pessoas:

- Fico cheia de saudade de parentes, de amigos. E eu sou uma pessoa de andar em grupo, de ter muita gente por perto... É difícil esse distanciamento. Ter a liberdade privada é algo muito ruim... Mas essa é a nossa realidade. É um dia de cada vez.