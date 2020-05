EUA/O'Brien: China depende de capital externo para crescer e ampliar classe média

24/05/2020 | 17:04



O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O'Brien, alertou neste domingo, 24, que o governo da China precisa considerar as consequências de uma possível repressão aos protestos em Hong Kong contra a iniciativa de Pequim de impor controle mais estrito sobre a região.

"A China depende de capital do resto do mundo para fazer com que sua economia cresça e amplie a classe média", disse O'Brien ao programa Meet the Press, da NBC. "Eles dependem de liquidez e dos mercados financeiros. Se eles perderem acesso a isso por meio de Hong Kong, será um estrago real para o (presidente chinês) Xi Jinping e para o Partido Comunista. Eu espero que eles levem isso em conta, enquanto refletem sobre o próximo passo", acrescentou.

Mais de 200 parlamentares e autoridades públicas de 23 países, entre os quais EUA, Reino Unido e Canadá, expressaram profunda preocupação com o aumento das tensões em Hong Kong.