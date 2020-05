Estilo de vida de príncipe Harry e Meghan Markle custou quase 300 milhões de reais em impostos, diz site

24/05/2020 | 16:11



Dois anos após o luxuoso casamento de Meghan Markle e príncipe Harry em 2018 - e dois meses depois do casal ter abandonado o posto de membros sênior da família real britânica - foi revelado o quanto os dois gastaram durante esse tempo.

O ex-membro do Parlamento Britânico Norman Baker contou ao jornal Daily Mail que nos quase dois anos em que exerceram seus afazeres como membros da monarquia, o estilo de vida de Harry e Meghan custou cerca de 300 milhões de reais em impostos para os cidadãos do Reino Unido.

Neste valor, estão incluídas as reformas que o casal fez nas residências onde moraram ao longo dos últimos anos.

Após o casamento, eles se mudaram para uma casa de 21 quartos em Kensington Palace, cuja reforma custou mais de nove milhões de reais aos cofres públicos. No entanto, logo eles decidiram se mudar novamente, dessa vez para Frogmore Cottage, e gastaram mais 16 milhões nos reparos do local - onde não moraram por nem seis meses, já que logo decidiram abandonar a Inglaterra e ir para o Canadá.

Atualmente, os pombinhos vivem com o filho em uma mansão de mais de 100 milhões de reais em Los Angeles, nos Estados Unidos, que pertence ao ator Tyler Perry.

Além disso, Meghan teria reunido uma vasta coleção de joias avaliada em quatro milhões de reais, e teria gastado mais quatro em salários para os funcionários que trabalhavam para eles.

- Até o dia 31 de março, quando eles encerraram o trabalho como membros da família real, a equipe de mais de 15 pessoas incluía uma secretária privada, que pode ganhar até 978 mil reais por ano, a diretora de relações públicas Sara Latham, e um time de profissionais, incluindo uma empregada doméstica e uma babá.

Os dois também teriam gastado uma boa quantia de dinheiro em viagens e segurança, e ainda hoje estariam recebendo 13 milhões de reais por ano do pai de Harry, o príncipe Charles, como uma espécie de mesada. Eita!

Afastamento da família real

Desde que foi anunciado que o príncipe Harry e Meghan Markle se afastariam da família real britânica, muitos tabloides especularam que a ideia havia sido da ex-atriz - alguns chegaram até mesmo a chamar a saída de Megxit, fazendo referência ao Brexit, movimento que visava a saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, quem parece ter encabeçado a ideia do afastamento é Harry.

De acordo com o jornal The Mirror, em uma nova biografia intitulada Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, os jornalistas Imid Scobie e Carolyn Durand afirmam que partiu de Harry a decisão de abandonar a monarquia.

- A verdade é que Harry estava infeliz há muito, muito tempo. Ele queria tomar essa decisão e já a estava considerando há mais de um ano. Meghan o apoiou, mas em várias ocasiões chegou a perguntá-lo se ele tinha certeza do que queria.