Kylie Jenner se arruma para ficar em casa e reclama: Sem ter para onde ir

24/05/2020 | 16:11



Se tem uma família que está sofrendo por ficar em isolamento social é das Kardashians. Apesar de as milionárias terem todas as comodidades em suas mansões, as beldades estão acostumadas a uma rotina de festas, idas a restaurantes, passeios e viagens.

Kim Kardashian recentemente expressou seu descontentamento por todos os lugares de seu interesse estarem fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. Desta vez, foi Kylie Jenner quem reclamou por não ter onde passear.

A empresária compartilhou no último sábado, dia 23, uma foto no Instagram em que aparece bastante arrumada sentada em seu carro, com um modelito que remete aos anos 90.

Na legenda da publicação, Kylie escreveu:

Me produzi toda na noite passada sem ter para onde ir.

E ainda deixou um recado:

Espero que estejam todos em casa ocupados e seguros.

Acho que ela estava com saudades de se ver maquiada e com roupa de sair, né?