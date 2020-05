Simaria se confunde com palavra e decote de Simone abre durante live: - Decote dá audiência

24/05/2020 | 15:11



Simone e Simaria deram o que falar durante a mais recente live da dupla! Além de entoarem seus maiores sucessos no último sábado, dia 23, as coleguinhas divertiram o público com a irreverência e simpatia de sempre.

Em um dos momentos da transmissão, o macacão que Simone estava usando acabou abrindo na parte do decote, e Simaria arrancou risadas ao dizer:

- É, o decote dá audiência!

Já em outra situação, Simaria divertiu o público ao tentar pronunciar a palavra antibacteriana. Nem mesmo Simone segurou o riso diante da confusão da irmã!

Aniversário

E neste domingo, dia 24, Simone tem muitos motivos para comemorar, já que está completando 36 anos de idade. Em seu Instagram, a cantora mostrou que seu marido, Kaká Diniz, havia preparado um café da manhã todo especial, e falou sobre a nova fase de sua vida.

- Hoje acordei mais velha. É neném, a idade chega. Mas glória a Deus cheia de saúde, com a família linda que Deus me deu e com fãs maravilhosos, quer mais o quê?

Ela ainda recebeu cartinhas de amor do filho, Henry, e dos sobrinhos, Giovanna e Pawel, filhos de Simaria. Fofo, né?