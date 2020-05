Wesley Safadão deixa escapar valor da mesada do filho em vídeo; saiba mais!

24/05/2020 | 14:10



Wesley Safadão tem compartilhado vários momentos divertidos de sua família no Instagram, e em um deles acabou revelando o valor da mesada de seu filho mais velho, Yhudy, fruto do relacionamento do cantor com a ex, Mileide Mihaile.

Em vídeos publicados nos Stories, Yhudy pede dinheiro ao pai para comprar cinco mil diamantes em um jogo de celular, assim, ele terá a oportunidade de conquistar um benefício chamado Alok.

O garoto, de nove anos de idade, revela então que a quantidade de diamantes ficaria no valor de 100 reais.

Em seguida, Wesley diz:

- Está doido, é? É mais caro que a sua mesada do mês.

E Yhudy rebate:

- É 100 reais a minha mesada.

Foi então que Safadão corrigiu o filho, deixando escapar o valor real da mesada do menino.

- Não, sua mesada é 10 reais por semana, o que dá 40 reais por mês. Vai ter que esperar três meses para comprar um Alok.

E aí, você esperava que o herdeiro do cantor ganhasse apenas 10 reais por semana?