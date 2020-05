Hilary Duff se pronuncia após acusações de tráfico infantil: Isso é muito nojento

24/05/2020 | 14:10



Hilary Duff se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após ser acusada, por alguns perfis da rede social, de fazer parte de um esquema de tráfico infantil envolvendo o próprio filho Luca, de oito anos de idade.

As acusações foram consideradas infundadas por fãs, amigos da atriz e portais de entretenimento norte-americanos, já que a única prova seria um vídeo, agora deletado, postado nos Stories da artista. Na gravação, ela mostra diversas fotos de sua família, dentre elas uma de Luca deitado nu, com as partes íntimas censuradas por adesivos.

Apesar disso, a atriz decidiu recorrer ao seu próprio Twitter para repudiar as acusações. Na rede social, Hilary, que ficou famosa após protagonizar a série Lizzie McGuire, mostrou seu descontentamento em relação aos rumores ao escrever:

Todo mundo está entediado para c*****o agora, eu sei... mas isso é muito nojento. Quem inventou isso e jogou esse lixo para o universo deveria dar um tempo em sua droga de telefone. Talvez arranjar um hobby.

Já para o site E! News, sua assessoria de imprensa liberou uma nota negando as acusações e ressaltando a ótima mãe que a loira é - além de Luca, Hilary também é mãe de Banks Violet, de um ano de idade.

Isso é tudo uma mentira fabricada pela internet, criada e perpetuada por trolls e idiotas. Os próprios posts da Hilary nesta manhã são tudo o que é necessário dizer sobre o assunto. Todos que conhecem a Hilary sabem que ela é uma mãe incrível e isso não requer mais comentários. As pessoas deveriam usar todo esse tempo livre e energia para resolver problemas reais do mundo.