Argentina prorroga quarentena até 7 de junho

24/05/2020 | 11:20



O governo argentino prorrogou a quarentena no país até 7 de junho, informou o presidente do país Alberto Fernández em uma coletiva de imprensa, na noite de ontem. "Vai durar quanto tiver que durar", afirmou Fernández. As medidas de isolamento social adotadas pelo país se encerrariam neste domingo.

As medidas foram endurecidas na capital Buenos Aires, com controle mais rígido sobre a circulação de pessoas. Os voos comerciais continuam proibidos no país até 1º de setembro.

De acordo com dados divulgados pelo governo argentino, o país tem 11.353 infectados pelo novo coronavírus e registra 445 mortes. Ontem, mais 704 casos foram confirmados. Segundo o presidente argentino, 19 províncias não registraram nenhum novo caso da covid-19 ontem, enquanto outras 10 não relatam casos da doença na última semana.