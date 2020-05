Do Diário do Grande ABC



24/05/2020 | 11:23



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 22 de maio

Nancy Biaggi Prenholato, 92. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Margarido Alves dos Reis, 83. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pereira de Carvalho, 81. Natural de Pedreiras (Maranhão). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Sabadin, 80. Natural de Nova Aliança (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tuany José da Silva, 79. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ismael José da Silva, 75. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Advogado. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Leopoldo Somensari, 74. Natual de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Reginaldo Severino da Silva, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cezar Laurindo Durci, 64. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natan Lova, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zilda Cardoso de Lima, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 22, hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Varlos Valezzi, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Lourdes Primon da Silva, 61. Natural de Rio Bom (Paraná). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janaina da Silva, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Aparecido Duelis, 45. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanessa Barbosa de Lima, 38. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André.

Leonardo Bispo da Silva, 24. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Maquiador. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá



SÃO BERNARDO

Maria Bernadete da Silva Borges, 56. Natural de Tocantinópolis (Tocantins). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Sonia Aparecida Buzello Souza, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Alzeni Elisa Lopes da Conceição, 54. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 21, em Diadema. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Sonia Regina Braido, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo Antonio, em São Caetano. Empresária. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 21 de maio

Regina Vieira da Silva, 84. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

Josefa Maria dos Santos Brandão, 83. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 21 Cemitério Municipal.

Aureliano Luiz da Silva, 83. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Freitas, 79. Natural de Rarica (Sergipe). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Fernando Augusto de Souza, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Gislande de Fátima dos Santos, 49. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 22 de maio

Adiel Gracioli, 75. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Manoel Donizeti Dinato, 63. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Joana Carvalho da Cunha, 62. Natural de Piripiri (Piauí). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

João Leonel, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Luciene Aparecida Silva, 46. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Autônoma. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Francisco Pinheiro da Rocha Junior, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Gerente. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 21 de maio

Vivaldo de Souza Fatimo, 65. Natural de Piquerobi (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Elinaldo Silva Souza, 32. Natural de Arataca (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Maria Isabel Ferreira Romão, 27. Ntural de Santa Cruz do Piauí (Piauí) Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 22 de maio

Florisvaldo Trindade, 83. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Maria Helena da Silva Rezende, 72. Natural de Piquete (São Paulo). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 22. Cemitério Municipal de Piquete.

João André Putini, 68. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá.

Sebastião Celestino, 67. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Belarmino da Silva, 63. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida da Costa Silva, 55. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Mattos do Nascimento, 76. Natural de Lençóis (Bahia). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.