Novos testes confirmam mais 2 casos de covid-19 nos clubes do Campeonato Inglês

23/05/2020 | 20:18



Em mais uma etapa para a retomada da temporada 2019/2020, a Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, divulgou neste sábado o resultado da segunda bateria de testes para a covid-19 feitos na última semana com 996 jogadores, comissões técnicas e funcionários dos 20 clubes da primeira divisão. Duas pessoas de dois times diferentes testaram positivo para o novo coronavírus e ficarão em isolamento social por um período de sete dias.

O número de testes feitos em cada clube foi ampliado de 40 para 50, segundo informou a Premier League - tinham sido realizados 748 entre os últimos dias 17 e 18. A segunda rodada, realizada entre os dias 19 e 22, não contou com as seis pessoas que tiveram o diagnóstico positivo na primeira bateria. Elas seguem em isolamento.

Desde a autorização do governo britânico para que os clubes pudessem voltar com a programação de treinos, a Premier League tem realizado exames em massa para a covid-19. Assim como da primeira vez, a liga inglesa não divulgou os nomes dos profissionais do futebol e nem dos clubes que tiveram a confirmação para o novo coronavírus.

Durante as atividades, os jogadores e profissionais precisam seguir as regras de distanciamento social e respeitar os protocolos médicos estabelecidos para garantir a segurança de todos. Antes de entrar no clube, os atletas passam por um questionário médico, medem a temperatura e só com a autorização de um profissional do departamento médico podem seguir para o campo. Além disso, vestiários e refeitórios não estão sendo utilizados para diminuir ainda mais o risco de contágio.

Vale lembrar que o governo britânico atualizou as suas regras de restrição e liberou os eventos esportivos a partir de 1.º de junho. A tendência é que o Campeonato Inglês seja retomado na segunda semana do próximo mês. O torneio foi suspenso no dia 9 de março após a conclusão da 29.ª rodada. Faltam 92 partidas para o término da competição, na qual o líder é o Liverpool, com 82 pontos. O time do técnico alemão Jürgen Klopp garantirá o título, sem depender dos resultados do vice-líder Manchester City, com mais seis pontos.