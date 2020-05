O testemunho de um homem bom

Ademir Médici



“Costumo dizer que o Banco Noroeste foi o meu primeiro emprego, mas também foi uma grande escola. Escola para mim e para muita gente mais. Na saída não houve qualquer problema. O banco sabia das minhas ligações com o Amador, com quem trabalhei muitos anos. Saí pacificamente. Daí a razão de ter continuado sempre muito ligado à casa.”

Laudo Natel, em depoimento gravado em 23 de maio de 1995 para o livro sobre os 75 anos do Banco Noroeste.



“Ele gostava de ser chamado de governador caipira. Grande benfeitor do São Paulo FC. A propósito, corria a seguinte piada: quando Laudo Natel sentava no banco dos jogadores, o árbitro ficava preocupado. Que o diga Armando Marques no gol que anulou de Leivinha, do Palmeiras, numa decisão com o Tricolor num Morumbi lotado”.

José Carlos Soares,

de São Bernardo



O ex-governador Laudo Natel tinha uma ligação muito forte com o Grande ABC, e com os demais municípios paulistas. No cargo, gostava de aparecer de surpresa às cidades, não para flagrar irregularidades, mas simplesmente para acompanhar aspectos da sua administração.

Um homem afável. Cobrimos várias audiências por ele concedidas a prefeitos da região. E em 1995 gravamos uma entrevista em seu escritório, na Rua Nestor Pestana, Centro de São Paulo, para o Acervo Histórico do Banco Noroeste.

Rememorando os primeiros tempos de bancário, Laudo Natel citou seu amigo, Amador Aguiar, diretor do Noroeste, que sugeria ao dono do banco, Wallace Simonsen, líder autonomista de São Bernardo, projetos de expansão.

Comprovamos o que Laudo Natel confidenciou consultando cartas enviadas por Amador Aguiar à Matriz. Bons projetos de abertura de novas agências (chamadas filiais) e uma prudência muito grande do banco, o que levou Amador Aguiar a participar diretamente da criação do Bradesco, há muitos anos uma das principais instituições financeiras do Brasil, enquanto o Noroeste foi vendido ao Santander.



GRANDE ABC

Numa das visitas de Laudo Natel à região, em 1974, ele e a mulher, Zilda Natel, hoje nome de creche no bairro Barcelona, receberam os títulos de Cidadão e Cidadã de São Caetano, em solenidade prestigiada pelos sete prefeitos do Grande ABC.

HUÉLIQUIS ROMERO FERNANDES

Eletrônica – Turma de 1984

Cresci na periferia de Santo André, filho de pais amorosos, mas de pouca instrução, estudei em escolas públicas e me formei na ETI.

Seu vestibular só parecia difícil, até que as aulas começaram. As provas e trabalhos, ainda mais difíceis, nos ensinaram a nos unir para vencer.

Graças ao rigor da ETI, consegui trabalhar em empresas como Motorola, STMicroelectronics e Renesas, na qual pude conhecer diferentes culturas e viajar pelo mundo.

Fui estagiário, técnico e programador de sistemas embarcados até 1996. Formado em matemática e software, me especializei em marketing e negociação. Desde 1997 atuo na área de negócios de alta tecnologia. Na ETI, aprendi o valor da amizade e do conhecimento.

EM 24 DE MAIO DE...

Anúncio: na Linha Inglesa, em Pilar (hoje Município de Mauá) alugam-se duas casas com 70 alqueires de terras e ótimas pastagens, próprias para depósito de gado e plantação de cereais. Tratar na Alameda Barão do Rio Branco, 8.

Decreto estadual número 7.162 autoriza a construção de uma estrada rodoviária moderna entre São Paulo e Santos, cortando São Bernardo. O padrão seria o mesmo dado às rodovias norte-americanas, com a cobrança de um pedágio.

Estava nascendo a Via Anchieta.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 24 de maio de 1970; ano 12; edição 1242

Manchete –nstituto Brasileiro do Café pode ser extinto

Indústria – O primeiro tobogã brasileiro, equipamento de diversão que consiste num escorregador gigante, é projetado, desenhado e construído por uma fábrica da região: Construções Metálicas Santo André Ltda, da Rua dos Coqueiros, 123, em Santo André.

Com 16 metros de altura, o tobogã histórico foi montado em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Variedades – Circo Seyssel, sob o comando de Arrelia e Pimentinha, era montado no Ginásio Lauro Gomes, da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo.