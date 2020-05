Covid mata jogador de futebol americano de São Bernardo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/05/2020 | 19:17



Ao contrário do que muita gente imagina, a Covid mata pessoas de todas as idades. Hoje, a doença vitimou o jogador de futebol americano do São Bernardo Avengers, Thiago Donato, que tinha apenas 33 anos. A informação foi publicada no perfil oficial do Facebook da SPFL (São Paulo Football League), que não deu mais detalhes sobre outras comorbidades, além da obesidade, nem há quanto tempo ele estava internado.



Na postagem, a liga independente de futebol americano no Estado lamenta da perda e diz que a camisa 72 que ele usava será eternizada pelo time do Grande ABC. "Hoje o dia amanheceu mais triste para todos da família São Bernardo Avengers e amantes do futebol americano, é com pesar que comunicamos o falecimento do nosso OL Thiago Donato, carinhosamente chamado de Queijão. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, direta ou indiretamente, sabem o coração enorme para com todos e o amor pelo futebol americano que o Queijão tinha. O São Bernardo Avengers está oficialmente em luto e em homenagem informa que a jersey nº 72 desde então encontra-se eternizada no memorial de heróis do São Bernardo Avengers."



Ainda não há informações referente ao velório e enterro do jogador.