NBA confirma planos para retomar a temporada em julho no complexo da Disney

23/05/2020 | 19:05



A NBA confirmou neste sábado que está negociando com o grupo Walt Disney para retomar a temporada 2019/2020 no final de julho no ESPN Wide World of Sports Complex, um enorme complexo esportivo localizado no Walt Disney World Resort, em Bay Lake, perto de Orlando, na Flórida. O local possui uma infraestrutura que inclui nove campos e que acolhe vários eventos amadores e profissionais durante o ano.

Esta estrutura pode abrigar vários jogos simultaneamente. Com aproximadamente 40 quilômetros quadrados e 24 mil quartos de hotel que pertencem e são operados pela Disney, o local pode receber várias modalidades ao mesmo tempo. Tanto que a NFL, a liga norte-americana de futebol americano também está em negociações para fazer parte de sua temporada de 2020 no complexo.

O porta-voz da NBA, Mike Bass, revelou que as negociações com a Disney ainda estão em uma fase exploratória, mas se mostra otimista. "A nossa prioridade continua a ser a saúde e a segurança de todos os envolvidos e estamos trabalhando com especialistas em saúde pública e com funcionários do governo para definir as diretrizes e garantir que os protocolos sanitários e de segurança serão cumpridos a rigor", disse.

A NBA suspendeu a temporada no dia 11 de março e foi a primeira das principais ligas profissionais dos Estados Unidos a fazê-la depois de se tornar público que o francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para a covid-19.

Entretanto, a lista de jogadores da NBA com testes positivos subiu para uma dezena, mas os nomes dos atletas infectados não foram divulgados, embora o comissário Adam Silver tenha afirmado no mês passado que o número real era mais alto do que os casos que foram reportados.

A NBA tem trabalhado há várias semanas em inúmeros cenários de retorno da competição, tendo como denominador comum a criação de condições para testar sucessivamente os atletas à covid-19 e as equipes estão autorizadas desde o último dia 8 a regressar aos treinos nas respectivas instalações, ainda que não seja, para já, permitida a presença de mais de quatro jogadores treinando ao mesmo tempo.