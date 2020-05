Xuxa Meneghel relembra vida amorosa e confessa que já ouviu pedido para cantar Quem quer pão durante sexo

23/05/2020 | 17:10



Xuxa foi a convidada do Conversa com Bial na noite da última sexta-feira, dia 22. O bate-papo com o jornalista Pedro Bial aconteceu de forma remota, por causa da quarentena e da pandemia do novo coronavírus. Logo no início da atração, o apresentador agradeceu à Record TV por liberar a participação da estrela da emissora no canal concorrente. Essa, aliás, é a primeira vez que Xuxa volta à TV Globo depois de cinco anos, quando mudou de casa.

A apresentadora foi elogiada por Bial, quando o jornalista começou a falar sobre envelhecimento. Para ele, Xuxa, que está com 57 anos de idade, está envelhecendo bem, não só fisicamente, como também de cabeça. Aos risos, ela agradeceu, mas discordou sobre seu físico:

- Já me sinto tão velha! Tem dias que eu me olho... o colágeno faz uma falta, Pedro!, disse.

Xuxa ainda credita o fato de estar ao lado de Junno Andrade para conseguir envelhecer bem:

- Acho que é pelo fato de estar ao lado de uma uma pessoa ao meu lado e que gosta de mim do jeito que eu sou dá uma ajuda legal. Acho que estaria fazendo muita coisa errada, se estivesse sozinha. Sendo ariana, eu sou uma pessoa muito carente. A sensualidade, sexualidade e a carência é muito forte. Então, se eu não tivesse uma pessoa do meu lado, acho que eu estaria fazendo muita coisa errada.

Ela também citou o fato de querer ser avó em breve. Brincando, Xuxa disse que não pressiona a filha, mas que deseja que os filhos de Sasha venham rápido, para que artista aproveite enquanto pode:

- Eu quero netos agora. A Sasha está com 21 anos, mas eu falo pra ela: Sem pressão minha filha, mas olha, vamos rápido porque eu quero poder brincar, levantar e pegar no colo.

Sobre Sasha, Xuxa analisou que a filha única é parecida com o pai Luciano Szafir fisicamente, mas que a personalidade puxou à ela:

- Ela é parecida com o pai. A personalidade dela é muito parecida com a minha, mas, fisicamente, ela andando, é muito a cara do Luciano.

E ainda acredita que Sasha veio ao mundo para ser mesmo sua filha:

- Ela já veio pronta para ser minha filha (...). Ela tem um coração muito bom. Seria muito ruim se eu tivesse uma filha que não tivesse essa índole e eu tenho muito orgulho dessa índole. (...) Eu mimei demais, eu dei tudo. Ela podia ser um nojo e não é.

A vida amorosa de Xuxa também foi assunto da entrevista. Bial relembrou quando conversou com a apresentadora no passado, no auge da fama, e a questionou sobre liberdade. A eterna rainha dos baixinhos disse que seu entendimento sobre liberdade mudou:

- Eu não tinha liberdade para namorar quem eu quisesse, sair na rua, fazer o que eu queria. Mas eu tinha outras coisas que essas pessoas não podiam ter ou fazer. Hoje em dia, com maturidade, e o fato de eu estar com o Junno, já me deu uma segurada. Se eu não estivesse com ele, talvez eu estivesse fazendo coisas que eu não deveria, em termos. Eu acho que não me permitira fazer certas coisas que podem ser vistas de forma diferente. Eu sou uma pessoa muito carente. De repente, eu poderia querer conhecer vários homens, ter vários relacionamentos, e isso não iria me acrescentar em nada. Então, foi bom eu ter conhecido alguém que eu amasse e que me amasse para poder me dar uma segurada. Mais uma vez eu falo, a minha liberdade naquela época também estava ligada ao que eu conquistei hoje. Eu tenho liberdade de sair na rua, com um pouco de tumulto, mas eu posso fazer. O que mais me preocupava na época é que eu não tinha ninguém, e tampouco podia correr atrás ou deixar a minha porta aberta para que isso acontecesse. Muita gente chegava perto de mim porque queria chegar perto daquela pessoa que estava na televisão, e isso, para mim, me deixava muito mal. Muito mal!

Bial foi pego de surpresa quando Xuxa confessou que já passou por uma situação bastante inusitada por causa do desejo das pessoas com quem ela se relacionava terem contato apenas com a Xuxa da televisão, e não com quem ela era de verdade. O jornalista classificou a história como uma broxada imediata:

- Eu vou te falar uma coisa, Pedro... A ponto de eu estar me relacionando, e o cara, na transa, falar: Canta Quem quer pão. Olha a cara do Pedro! Pois é..., disse ela, rindo da expressão de Bial com a revelação.