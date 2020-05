Ana Furtado revela crises de ansiedade da filha durante a quarentena: - Para o jovem é difícil não sair de casa

23/05/2020 | 14:10



Ana Furtado está seguindo à risca as recomendações para ficar em casa durante a pandemia do novo coronavírus, já que acabou de se ver livre de um câncer de mama, e decidiu aproveitar o momento para passar mais tempo em família. Em entrevista para a colunista Patricia Kogut, a apresentadora do É De Casa falou que a convivência com o marido, Boninho, e a filha, Isabella, de 13 anos de idade, está indo surpreendentemente bem, e falou que a chave para passar por este momento com leveza é o diálogo.

- As coisas estão indo superbem. Nunca imaginei que esta convivência 24 horas por dia, nos sete dias da semana, ia ser tão boa. Tem sido com amor, carinho, compreensão. Claro que existem discordâncias, não somos iguais. Temos e queremos coisas diferentes mas ainda assim o amor sempre fala mais alto. O diálogo sempre foi o forte da nossa família. A gente expõe o que sente, o que quer. Tenho certeza de que sairemos dessa quarentena muito mais fortalecidos.

Ana, no entanto, revelou que a quarentena acabou afetando muito Isabella, que começou a desenvolver um transtorno de ansiedade por causa do tempo de reclusão, e ainda contou o que faz para que a menina se sinta mais parte da família.

- Muitos adolescentes estão passando por transtornos de ansiedade. Eu a percebia com a crise no começo. Agora, ela está mais equilibrada. Para o jovem é difícil não poder sair de casa, não ver os amigos, ter aula online... Eu também a coloquei na nova divisão de tarefas. Ela tem tido responsabilidade sobre as coisas dela, tem se mostrado proativa.

Na divisão das tarefas, a menina é responsável por limpar seu quarto e seu banheiro, arrumar e tirar a mesa das refeições, e se dedicar aos estudos. Além disso, a jornalista disse que está orgulhosa da filha por ela ter tirado um pouco de seu tempo todos os dias para praticar exercícios físicos.

Já Ana fica com a limpeza e organização da casa, enquanto Boninho é o chef da família e prepara as refeições.

Durante a entrevista, a apresentadora também aproveitou para se declarar ao marido e falar sobre os vídeos engraçados que ele faz da família organizando a casa.

- A gente se diverte. O que se reflete nos vídeos, nas declarações, nas legendas que um escreve para o outro é a certeza de que formamos um casal que se ama, se respeita e se admira. Me sinto feliz que as pessoas, mesmo que por meio dos registros curtos das redes sociais, consigam se reconhecer em nós. É uma união de 24 anos e, se Deus quiser, seguiremos firmes e fortes por décadas e décadas. A gente faz 25 anos de casamento no ano que vem. É uma vontade de estar junto e se reapaixonar todos os dias. Foi um encontro muito especial.

Fofo, né?