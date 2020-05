Borussia Dortmund vence Wolfsburg e ganha força para clássico contra o Bayern

23/05/2020 | 13:17



Em alta após o recomeço do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund derrotou o Wolfsburg por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, em duelo válido pela 27ª rodada do torneio e voltou a ficar apenas um ponto atrás do líder Bayern de Munique. Além disso, elevou o moral para o clássico na próxima rodada diante do time bávaro, principal rival na briga pelo título.

Na vice-liderança da tabela de classificação, o Borussia Dortmund soma 57 pontos e engatou o sexto triunfo consecutivo, considerando também as partidas anteriores à paralisação do torneio em razão da pandemia do novo coronavírus. A equipe de Dortmund, dessa maneira, chegará em boa fase para o duelo mais aguardado da competição contra o Bayern de Munique, que ainda entra em campo neste sábado. O clássico abrirá a 28ª rodada na próxima terça-feira e será disputado no Signal Iduna Park.

O Dortmund foi menos dominante em relação à goleada por 4 a 0 sobre o Schalke no clássico disputado na rodada anterior. Contudo, mostrou segurança defensiva, eficiência no ataque e contou principalmente com a qualidade técnica de seus jogadores para decidir a partida, marcada pelo equilibro. Antes do jogo, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de covid-19.

O Wolfsburg até finalizou mais vezes na partida - oito contra quatro. No entanto, o Dortmund foi letal quando chegou à frente. O português Raphael Guerreiro, em uma das poucas investidas dos visitantes no primeiro tempo, abriu o placar aos 32 minutos, concluindo bonita jogada coletiva envolvendo Hakimi, Brandt e Hazard.

Na etapa final, os donos da casa cresceram no jogo, aumentando a pressão e construindo oportunidades para empatar. Porém, não conseguiram seu gol e ainda viram o rival selar o triunfo após contra-ataque rápido puxado pelo jovem atacante Sancho e concluído pelo lateral Hakimi, em chute cruzado rasteiro. No final, Klaus, do Wolfsburg, ainda foi expulso de campo após decisão revista com o auxílio do VAR.

JOIA ALEMÃ DECIDE PARA O LEVERKUSEN - Em duelo decisivo por um lugar dentro do pelotão dos primeiro colocados, o Bayer Leverkusen derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, fora de casa, e assumiu provisoriamente a terceira colocação, com 53 pontos, um a mais que o rival de Mönchengladbach, que caiu para o quarto posto.

O destaque da partida foi o meia Kai Havertz, tido como uma das principais promessas do futebol alemão. O jovem fez dois gols para os visitantes, que também balançaram as redes com Sven Bender. O atacante Marcus Thuram, filho do ex-zagueiro francês Liliam Thuram, marcou para os donos da casa.

Fora de campo, o jogo foi marcado por um apoio incomum. Sem poder contar com a presença física dos torcedores no estádio, o Mönchengladbach colocou 13 mil manequins de papelão em tamanho real de torcedores do clube nas arquibancadas do Borussia Park. Cartazes com fotos de papelão dos fãs do Bayer Leverkusen também foram postos no local.

Nas outras duas partidas já encerradas neste sábado, Paderborn, lanterna da competição, e Hoffenheim (nono) empataram em 1 a 1, e o penúltimo colocado Werder Bremen encerrou uma sequência de sete jogos em vitória ao derrotar o Freiburg (sétimo) por 1 a 0. O gol foi marcado pelo meia Leonardo Bittencourt, filho do brasileiro Franklin Bittencourt, ex-jogador do Fluminense e Bragantino.