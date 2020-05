Bruno Gagliasso fala sobre desejos da gravidez de Giovanna Ewbank e vontade de aumentar a família: - Acho que não vai rolar

23/05/2020 | 13:11



Giovanna Ewbank ainda está entrando na reta final da gravidez do terceiro filho com Bruno Gagliasso, mas o ator já está pensando em aumentar ainda mais a família! Durante live no Instagram de Fábio Porchat, Bruno comentou sobre a vontade de ter mais um herdeiro.

- Eu quero mais um! Peço para ela mas acho que não vai rolar.

Bruno também foi só elogios à esposa, que está no sétimo mês da gestação de Zyan - o garoto está previsto para nascer no final de julho.

- Acho que a minha mulher está na fase mais linda da vida dela. A pele dela tá boa, ela tá feliz, tá linda.

Gagliasso também revelou os desejos inusitados que Giovanna está tendo durante a gravidez, e ainda brincou com a dificuldade de conseguir encontrar alguns dos alimentos em tempos de quarentena.

- A Giovanna está com desejo de ervilha. Eu falo: fica com desejo de alguma coisa gostosa. Ela também está com desejo de suco, qualquer suco. Todo dia tem suco e ervilha. Ainda mais agora [na quarentena], eu digo: Não vou para a rua. Não vou achar ervilha em lugar algum à noite.

Quem também já passou por isso? Bruno também falou sobre a expectativa de seus filhos - Titi e Bless - para a chegada do irmãozinho.

- Toda hora ficam passando a mão, falam que vão cuidar. A minha filha está mais próxima, mais ativa com o irmão. Ela falou: pai, tenho certeza que ele vai ser a sua cara, vai vir com a sua cor e o seu olho.