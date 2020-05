Maisa Silva recebe mensagem de Selena Gomez em live de aniversário e se emociona: - Ela é uma inspiração para mim

23/05/2020 | 12:10



Maisa Silva completou 18 anos de idade na última sexta-feira, dia 22, e comemorou de um jeito bem especial! A apresentadora fez uma live para comemorar a data e ainda arrecadar alimentos para pessoas afetadas pela quarentena e pelo novo coronavírus, e se surpreendeu com algumas das pessoas que mandaram mensagens a parabenizando pela data - uma delas foi ninguém mais, ninguém menos que Selena Gomez!

Em vídeo, Selena disse o seguinte:

Feliz aniversário, Maisa. É muito bom ver que você está usando seu programa e seu tempo para levantar doações nesses tempos difíceis. Acho incrível. Espero que tenha o melhor aniversário e que fique segura.

A apresentadora, que é fã de Selena há muitos anos, não conteve as lágrimas e falou sobre a importância que a cantora estadunidense tem em sua vida.

- Uma das coisas que eu sempre pedi era pra conhecer a Selena, porque ela me inspira desde criança, é uma das minhas maiores divas desde a época da Disney. Não consigo nem falar, eu sou muito fã dela, amo a Selena demais, ela é uma inspiração para mim em um nível que não sei nem explicar.

Serenata e memes antigos

Maisa também recebeu uma serenata de seu cantor preferido: Luan Santana! O sertanejo gravou um vídeo cantando a música Te Esperando, que é uma das preferidas da apresentadora. Antes de começar a cantar, ele disse:

- Maisa, em meio a tantas homenagens lindas que você tá recebendo no seu dia, já que não é todo dia que se faz 18 anos, eu não poderia deixar de cantar essa música que é tão especial para você, para mim e para tanta gente.

Que amor! Além da serenata, Maisa ainda assistiu a alguns momentos seus na época do Bom Dia e Cia que viraram memes - e se desculpou por alguns deles! - e conversou com fãs. Dentre eles o João Pedro, que na época ligou para o programa e foi zoado pela apresentadora mirim por ter escolhido uma bexiga rosa em uma brincadeira. O rapaz, hoje com 19 anos de idade, disse que não tinha nenhum ressentimento em relação ao assunto.

- Aquele balão rosa rendeu muita brincadeira durante um bom tempo! Mas está tudo de boa, eu era criança e não sabia o que era porcaria nenhuma e você menos ainda.