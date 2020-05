Dois menores são apreendidos por roubo de três carros em Diadema

Do dgabc.com.br



23/05/2020



Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta sexta-feira (22), em Diadema, por roubo de três veículos e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Os criminosos foram pegos após policiais que realizavam patrulhamento de rotina receberem pelo rádio a informação de que um Volkswagen T-Cross tinha sido roubado há poucos minutos na esquina da Avenida do Cursino com avenida Miguel. Instantes depois foram informados que um outro veículo, uma GM Tracker vermelha, havia sido roubada pelos mesmos indivíduos na esquina da Avenida do Cursino com a Curió.

A equipe iniciou busca e foi informada por outra patrulha que com a Tracker, os indivíduos haviam roubado uma BMW 325 preta na Rua Dr. Vital Brasil.

Os policiais iniciaram acompanhamento da BMW e na rua Memorial de Aires o veículo atropelou um transeunte e bateu contra um muro. Os dois menores que ocupavam o carro foram apreendidos, sendo que um deles já tem oito passagens pela polícia.

Junto com eles, os agentes apreenderam um simulacro de pistola glock e recuperaram pertences das vítimas.

O pedestre atropelado foi socorrido ao Hospital São Paulo e os três carros foram recuperados e devolvidos aos respectivos donos.

O caso foi registrado no 26º DP de São Paulo e os adolescentes permanecem à disposição da Justiça.