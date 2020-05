Teto do quarto de Tatá Werneck desaba e ela ironiza: - Bacana, estou adorando!

23/05/2020 | 10:11



Que susto! Tatá Werneck mostrou na noite da última sexta-feira, dia 22, em seu Instagram Stories, que o teto do quarto dela caiu. Felizmente, ela não estava no cômodo no momento em que o incidente aconteceu.

Ah que bacana! A gente se fala mais tarde, caiu meu teto sim!, disse ela, em tom de ironia, enquanto exibia o buraco no forro.

No Twitter, escreveu:

Ah, que bacana! O teto do meu quarto caiu. Tõ adorando!

Questionada por um seguidor sobre qual a reação que ela teve no momento da queda do teto, Tatá disse que apenas agradeceu:

Agradecer a Deus porque eu tinha passado por ali há pouco tempo, respondeu.

Ela mora em uma mansão no Itanhangá, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, com o marido, Rafael Vitti, e a filha Clara Maria. Durante a quarentena, ela já havia mostrado outra situação inusitada em seu condomínio, quando uma serpente circulava no local.