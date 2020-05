Participante de reality show da Netflix morre aos 22 anos de idade

23/05/2020 | 10:11



A lutadora Hana Kimura, participante do reality show Terrace House, da Netflix, morreu aos 22 anos de idade no dia 22 de maio. Segundo a Variety, a informação foi divulgada pela Stardom Wrestling, organização de luta livra da qual ela era associada. A causa da morte não foi revelada.

Ela era uma das estrelas da temporada mais recente do programa do serviço de streaming que mostrava seis pessoas morando temporariamente em uma casa em Tóquio, no Japão.

Nós sentimos muito por reportar que nossa Hana Kimura morreu. Por favor, sejam respeitosos e se permitam algum tempo para processar esta notícia. Mantenham a família e os amigos dela em seus pensamentos e preces, escreveu a organização de luta livre nas redes sociais.