Mais uma farsa foi desmontada, diz Bolsonaro sobre vídeo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020 | 21:29



O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou ontem à tarde a divulgação do vídeo de reunião ministerial do dia 22 de abril, citada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) queria interferir politicamente na atuação da PF (Polícia Federal). A gravação, entretanto, não mostra pressão textual de Bolsonaro sobre a PF, como havia apontado o ex-juiz da Lava Jato, dando força aos argumentos do presidente e fragilizando a tese de Moro. Após a divulgação, Bolsonaro afirmou que "mais uma farsa foi desmontada".

Quando pediu demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 24 de abril, Moro argumentou que sua saída tinha motivo pelo fato de Bolsonaro impor mudanças na PF para que ele pudesse ter acesso a investigações conduzidas pela corporação – naquele dia, Bolsonaro havia demitido Maurício Valeixo, aliado de Moro, então diretor-geral da PF. O vídeo comprovaria suas acusações, em especial sobre o desejo do chefe da Nação de mudar a superintendência do Rio de Janeiro. O presidente rebateu dizendo que, no encontro, falara apenas sobre proteção física de sua família.

“Mas é a p... o tempo todo pra me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar f... a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira”, disse Bolsonaro, na reunião ministerial de abril.

Essa frase, sustenta a defesa de Bolsonaro, se referiu à segurança pessoal do presidente e de sua família e que ele estaria preocupado com o vazamento de informações de parentes. Para Moro, esse trecho mostra a pressão do chefe do Estado.

O termo “PF” é dito por Bolsonaro em outro momento do encontro. “Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes (ministro da Economia), se tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema com Paulo Guedes. Agora os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas de quem não tenho informações. Abin (Agência Brasileira de Inteligência) tem os seus problemas, tenho algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, pô! De aparelhamento etc. Mas a gente num pode viver sem informação.”

Logo após a divulgação do vídeo, Bolsonaro se posicionou em seu perfil no Facebook dizendo que “mais uma farsa foi desmontada”. “Nenhum indício de interferência na Polícia Federal. Conhecereis a verdade e verdade vos libertará”, escreveu o presidente, citando trecho da Bíblia.

Moro, por sua vez, classificou o vídeo como “a verdade dita”. “A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a demissão do diretor-geral da PF e a troca na superintendência do RJ (Rio de Janeiro). Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação.”