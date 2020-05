Brasil passa Rússia em total de casos; País lidera ranking de novas infecções

22/05/2020 | 20:19



O Brasil liderou nesta sexta-feira, 22, o ranking de novos casos de covid-19 no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, mais 20.803 contaminações foram confirmadas nas últimas 24 horas, mais do que nos Estados Unidos (20.522) e além do dobro da Rússia (8.894). Com os números, o Brasil passou a ser o segundo em infecções por covid-19 no mundo, posto que era ocupado pela Rússia.

No total, são agora 330.890 contaminações pelo novo coronavírus no Brasil, número que na Rússia é de 326.448, de acordo com o governo russo. Os Estados Unidos continuam liderando esta lista, com 1.571.617 casos da covid-19, segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Este é o terceiro dia seguindo em que o Brasil lidera o ranking mundial de nações com novos casos de covid-19 por milhão de habitantes. O dado é da plataforma Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Em relação ao número de mortos, o Brasil foi hoje o segundo país com mais vítimas fatais da covid-19 identificadas nas últimas 24 horas. Foram mais 1.001 novos óbitos. O país que mais confirmou mortes pela doença no período foi novamente os Estados Unidos, com 1.089 óbitos, segundo o CDC.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Brasil continua a sexta nação com mais mortes por covid-19, com 21.048 óbitos no total.