Debby Ryan se casou com baterista do 21 Pilots em cerimônia secreta!

22/05/2020 | 18:11



Enquanto algumas celebridades adoram realizar festas extravagantes e casamentos para lá de gigantescos para comemorar a união com seus companheiros, outros famosos preferem manter a discrição e preservar o amor. Por isso, optam por um casório privado. Esse é o caso de Debby Ryan, atriz famosa por participar da série da Disney Zack e Cody: Gêmeos a Bordo e de Insaciável, e de Joshua Dun, baterista da banda 21 Pilots.

O casal anunciou que se casou na véspera do Ano-Novo em uma cerimônia luxuosa - mas bem discreta - em Austin, nos Estados Unidos. Para a revista Vogue, a noiva - que usou um vestido da grife Elie Saab para a ocasião - contou planejou todo o casório em apenas 28 dias, e que ela e o agora marido foram motivados por um evento triste: a morte de um amigo do casal.

- Ele estava muito empolgado porque Joshua e eu íamos nos casar, e eu nunca duvidei que ele faria parte de todas as fases de nssa vida. Quando ele faleceu eu fiquei muito abalada e coloquei várias coisas em perspectiva. Não parecia mais importante esperar até não estar mais tão ocupada, ou para que as coisas se alinhassem perfeitamente. A intenção de fazer as coisas não é nem perto tão poderoso quanto fazê-las, já que o amanhã não está garantido.