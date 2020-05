Gui Araujo apalpa bumbum de Anitta em vídeo e fala sobre sexo a três: Deixe sua imaginação fluir

22/05/2020 | 18:10



Anitta começou a namorar Gui Araujo recentemente, mas o relacionamento já está dando o que falar! Na última quinta-feira, dia 22, o ex-participante do De Férias Com o Ex mostrou em seu Instagram detalhes das gravações do novo programa da cantora no Multishow, Anitta Dentro da Casinha, e ainda exibiu spoilers do look da poderosa - de uma forma bem inusitada!

Afirmando que estava mostrando a roupa escolhida por Anitta para a gravação, Gui deu um close no bumbum da cantora - que estava usando uma calcinha fio-dental com corrente e calças jeans - e aproveitou para apalpar o derrière da namorada. Eita!

Gui disse, no vídeo:

- Posso dar um spoiler da sua roupa de hoje? Esse é um dos motivos para vocês não perderem hoje a Anitta.

A cantora então interrompe:

- Ah, é motivo pra não perder? Qual é o motivo?

E ele responde a amada:

- Tô só mostrando o look, a galera se amarra num look legal.

Críticas

Gui também tem enfrentado diversas críticas desde que assumiu o namoro com Anitta - e o influencer não tem levado desaforo para casa! Em seu Instagram, uma seguidora o chamou de bofe da semana da cantora, e ele rebateu:

Já virei do mês..., se referindo ao quase um mês que está passando junto com Anitta em sua mansão durante a quarentena.

Já outra pessoa perguntou onde estaria Ohana Lefundes, dançarina de Anitta que tinha um affair com a cantora e que supostamente fazia sexo a três com ela e seu ex-namorado, Pedro Scooby. A internauta escreveu:

Cadê aquela bailarina da Anitta, gente? Será que ela tá lá com eles?

Sem papas na língua, Gui respondeu:

E desde quando te devo satisfações? Eu hein... Somos pessoas muito bem resolvidas, diferente de você pelo visto. Deixe sua imaginação fluir!

Lembrando que, além de Gui, Anitta também está passando a quarentena com a amiga, Larysa Bottino, que também participou de uma edição do De Férias Com o Ex.