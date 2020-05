'Quem não aceitar as minhas maneiras, está no governo errado', disse Bolsonaro em vídeo

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020 | 17:09



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello decidiu, nesta sexta-feira (22), a favor da divulgação do vídeo que mostra a reunião ministerial de 22 de abril com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na qual o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusa o presidente a interferir politicamente na Polícia Federal. Em um trecho, Bolsonaro xinga prefeitos e diz que ''''quem não aceitar as minhas maneiras, minha família, Deus, Brasil, liberdade de expressão, está no governo errado''''.

Houve cortes no vídeo, por parte de Celso de Mello, em trechos que mencionam outros países. “Assinalo que o sigilo que anteriormente decretei somente subsistirá quanto às poucas passagens do vídeo e da respectiva de gravação nas quais há referência a determinados Estados estrangeiros”, destacou.

A AGU (Advocacia Geral da União) alega que divulgar o conteúdo completo do vídeo poderia comprometer o governo. Já a defesa de Moro defende que a gravação não possui "qualquer assunto pertinente a Segredo de Estado ou que possa gerar incidente diplomático, muito menos colocar em risco a Segurança Nacional".