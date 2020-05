Maisa Silva é chamada de Dona da Netflix pelo CEO da empresa e ganha homenagem de Larissa Manoela

22/05/2020 | 17:11



Maisa Silva está completando 18 anos de idade nesta sexta-feira, dia 22. Como um presente surpresa, a Netflix Brasil preparou um vídeo especial para a atriz: Maisa ganhou um recado de CEO do streaming, Reed Hastings. No vídeo, o diretor executivo chamou a apresentadora de Dona da Netflix:

- Oi, eu sou o Reed. Maisa, só queria vir aqui e dizer: Parabéns! Já que você é a dona da Netflix Brasil. Do CEO para Maisa. Parabéns, Maisa.

Homenagem

Larissa Manoela, amiga de Maisa, usou o Instagram para desejar parabéns para a atriz que trabalhou com ela no remake da novela Carrossel em 2012. Além de diversas fotos antigas, Larissa escreveu:

Difícil aceitar que as pessoas crescem e o tempo passa, né, minha filha? Pois é, Maisa completa 18 anos hoje. A gente cresceu juntas e temos uma coleção de histórias para contar. Muitas delas vocês sabem! Aliás, vocês sabem bem da nossa vida. Nós não só crescemos juntas, como a gente cresceu com um tanto de pessoas acompanhando toda essa evolução. E, hoje, Mah, você chegou na sua maioridade. Algo que já faz parte da minha vida há um ano. Bem-vinda! Não se desespere, está tudo bem. Um novo ciclo se inicia e junto com ele um tanto de aprendizado. Crescer não é fácil, mas é gostoso. A vida adulta é um mar de desafios e precisamos ter muita coragem para enfrentá-los. Aprender, errar, acertar, se equivocar... tudo isso faz parte! E saiba que estarei aqui para dividir com você o pouco que já vivi e experimentei desse novo ciclo. Te desejo tudo de melhor. Saúde, paz, amor e alegrias, realizações, conquistas, vitórias, prosperidade, luz e muitas bençãos de Deus. Siga sendo essa menina talentosa e encantadora. Meu carinho, respeito e admiração seguem por todos esses anos, e muitos outros! Feliz 18, minha amiga. Um ano mágico para você!

Nos comentários, Maisa agradeceu:

Ai, Lari, você sempre tão especial, inspiradora e boa com as palavras. Obrigada por tudo, pode deixar que se tem alguém que eu vou pedir conselhos sobre a vida adulta, esse alguém é você. Te amo!