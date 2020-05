Primeira paciente é recebida no hospital de campanha do Estádio Bruno Daniel

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020 | 16:15



Hospital de campanha montado do Estádio Bruno Daniel recebeu, nesta sexta-feira (22), a primeira paciente. Trata-se de mulher de 62 anos, cujo estado não está crítico e que foi transferida da Upa Perimetral. O local tem 1.400m², 120 leitos, sendo 10 de UTI. O custo do equipamento provisório é de cerca de R$ 10 milhões, verba municipal oriunda de remanejamento dentro da pasta da Saúde. Serão deslocados para lá casos de alta, média e baixa complexidades relacionados à pandemia. Santo André tem três hospitais de campanha. Os outros são no Ginásio Pedro Dell Antonia (o primeiro a abrir) e na quadra poliesportiva da Universidade Federal do ABC (que será aberto quando o do Bruno Daniel chegar aos 70% de ocupação).

O prefeito Paulo Serra (PSDB) se pronunciou na abertura do hospital de campanha do Brunão. "Tínhamos perspectiva de iniciar as atividades do (Hospital de Campanha) do Bruno Daniel quando o (Pedro) Dell Antonia chegasse a 70% da sua capacidade. Nossa previsão era 15 de maio, hoje é dia 21, isso mostra a colaboração da cidade na questão do isolamento, além das ações de desinfecção, do uso das máscaras, enfim, as políticas implementadas para a contenção do vírus. A abertura deste hospital deixa Santo André, hoje, com 48,9% de ocupação dos leitos, que é uma taxa longe de ser confortável, mas bem melhor do que outras cidades. Isso só foi possível com o planejamento. Apesar da velocidade do vírus, estamos trabalhando sempre à frente para termos ocupação dos sempre abaixo dos 70%”, declarou o prefeito.