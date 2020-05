Expansão apresenta série recheada de monstros gigantes em Magic: The The Gathering'

Luís Felipe Soares



23/05/2020 | 23:59



A coleção de Magic: The Gathering foi ampliada. Trata-se do conjunto Ikoria: Terra de Colossos, com série de criaturas gigantescas. A ideia é que o público explore esse mundo de feras enormes dando oportunidade de saber mais detalhes sobre poderes, além de contar com a ajuda de humanos que vivem nessa realidade e também estão prontos para participar das batalhas.

O lançamento no universo digital do card game, em Magic: The Gathering Arena, ocorreu em maio, com a chegada da expansão no formato físico tendo acontecido no meio de abril. É possível encontrar boosters comuns (R$ 20, em média), com 15 cartas em cada pacote, boosters temáticos – e mais completos – e caixas maiores.

A expansão conta com 274 cartas e três novas mecânicas: marcadores de palavras-chave (as criaturas podem ativar uma habilidade específica conforme sua descrição), mutação (com condições para que o ser possa adquirir novas habilidades e mais poder) e companheiro (permitindo ao jogador definir um card de criatura com uma habilidade específica como seu parceiro de partida).

Projeto especial dentro da ampliação Ikoria: Terra de Colossos apresenta a Godzilla Series Monsters, que traz, além do popular monstro principal e algumas variações do gigante japonês, criaturas como a rainha supersôniica Mothra e King Ghidorah.