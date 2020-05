Príncipe William e Kate Middleton surpreendem idosos com bingo online

22/05/2020 | 16:10



Em meio à quarentena e à pandemia causada pelo coronavírus, segundo o E!News, na última quinta-feira, dia 21, príncipe William e Kate Middleton comandaram uma partida de bingo por meio de uma vídeo conferência para idosos de uma casa de repouso do Reino Unido. Antes do jogo de bingo começar, William e Kate conversaram com a equipe da casa de acolhimento e falaram sobre os impactos causados pelo vírus. O príncipe comentou:

- Esperançosamente, se houver alguma positividade durante este momento horrendo, é que há um brilho em todas as coisas maravilhosas que todos vocês fazem e no setor de assistência social, permitindo que as pessoas reconheçam, respeitem e apreciem tudo o que vocês estão fazendo.

Durante o jogo, o príncipe fez algumas piadas com os números, como:

- Um pequeno pato, número dois.

Segundo a People, Kate Middleton também acompanhou o marido nas piadas e fez uma para seu filho George ao chamar o número 55:

- O George ia gostar dessa: Cinco e cinco, a cobra está viva [tradução livre para five and five, snake's alive; e referindo-se a um suposto interesse do filho em cobras].

Ainda, segundo a revista, Kate revelou recentemente que George está com inveja das lições de casa da irmã Charlotte:

- O George fica muito chateado, porque ele quer fazer todos os trabalhos da Charlotte.

Ao final da partida, William brincou:

- Muito obrigada a todos e eu vou tenta fazer melhor na próxima vez.

Kate Middleton agradeceu:

- Fiquem seguros e muito obrigada. Eu amei ter conhecido vocês.