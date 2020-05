Sthefany Brito revela que está perdendo roupas por conta da gravidez e mostra barriguinha: Tem neném querendo aparecer

22/05/2020 | 15:11



Sthefany Brito entrou de cabeça no mundo da maternidade: a atriz anunciou, no Dia das Mães, que está esperando o primeiro filho junto com o marido, Igor Raschkovscky - com quem reatou recentemente o relacionamento - e desde então tem compartilhado nas redes sociais suas experiências como mamãe de primeira viagem.

Na última quinta-feira, dia 21, Sthefany compartilhou no Instagram uma foto exibindo a barriguinha - e ainda revelou que, apesar de ainda estar no início da gestação, já está perdendo várias de suas roupas. Ao final, a atriz ainda pediu um conselho de outras mamães.

Ela escreveu:

Tem neném querendo aparecer... E tem mamãe feliz da vida também mesmo com nenhum shorts (e várias calças) não fechando mais. Mamis de plantão, vocês compraram calças de grávida ou aquele elástico pra poder usar as calças q não fechavam mais?