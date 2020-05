22/05/2020 | 15:10



Ela voltou de vez - e muito bem acompanhada! Lady Gaga lançou, nesta sexta-feira, dia 22, o single e o clipe de sua nova canção de trabalho, Rain On Me, em parceria com Ariana Grande. A música fará parte do sexto álbum de Gaga, Chromatica, que será lançado em 29 de maio.

O videoclipe mostra Gaga e Ariana dançando muito em um cenário todo futurista, enquanto a canção fala sobre a parte boa de se sentir triste e ser vulnerável.