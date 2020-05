Esposa de Nick Cordero relata melhora em estado de saúde do ator

22/05/2020 | 14:11



Nick Cordero continua enfrentando complicações de saúde por conta do coronavírus. Após passar um mês em coma induzido por conta da doença, o ator acordou, mas ainda está precisando lidar com uma infeção no pulmão. No entanto, sua esposa, a musa fitness Amanda Kloots revelou que seu quadro mostrou uma melhora nas últimas 24 horas.

Em seu Instagram Stories, Amanda não deu muitos detalhes sobre o estado de saúde do marido - famoso por trabalhar na Broadway e fazer participações especiais em séries como Blue Bloods -, mas disse que ele apresentou uma pequena melhora.

- Uma das coisas que aprendi durante esse processo é que você dá um passo para frente e dois para trás, e é isso o que está acontecendo com a gente nestas últimas 24 horas. Mas estou feliz por contar que parece que demos mais um passo para frente.

Ela ainda aproveitou o momento para agradecer aos profissionais da saúde que estão acompanhando Nick neste momento delicado, falou sobre o poder da oração e pensamento positivo e garantiu que o marido continua lutando contra a Covid-19, que já deixou milhares de mortos pelo mundo.

- Foi uma nova montanha-russa, mas vou agradecer essa aos médicos e enfermeiros. O poder das orações, energias, apoio e positividade é, em minha opinião, imensurável. Esse cara está lutando e estamos lutando com ele. Pelas últimas 24 horas estivemos rezando muito e não questionando 'por que' ou 'isso não pode acontecer', mas preces de agradecimentos e fé de que será resolvido e isso, pra mim, é algo que eu nunca vou entender, mas eu acredito. E isso tem sido minha força todo esse tempo, mas especialmente pelas últimas 24 horas. Nós estamos cantando, dançando e o apoiando. E pensamentos, palavras e ações positivas estão fazendo a diferença. Ainda não acabou, pessoal, não acabou.