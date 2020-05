Fernanda Nobre fala sobre relacionamento abusivo: - Minha juventude foi anulada

22/05/2020 | 14:11



Fernanda Nobre, atriz e muito lembrada por ter interpretado a vilã da sétima temporada de Malhação, Bia, participou de uma live ao lado da atriz Samara Felippo na última quarta-feira, dia 20, para comemorar os 25 anos da novela. Durante o papo Samara perguntou para Fernanda o que a tinha motivado a falar sobre temas como feminismo tanto no teatro quanto na vida, e Fernanda explicou:

- Para ser muito sincera, minha mãe é uma mulher que é feminista, mas eu não foi criada como uma feminista. Acho que também porque eu comecei a trabalhar com oito anos de idade na televisão. Então, criaram um pouco esse rótulo da princesa, sabe? Eu não tive muita espontaneidade durante a minha juventude. Durante a Malhação eu era muito tensa na vida. Eu era muito tímida, muito tensa, eu não podia errar, eu não podia me expor muito.

Depois, a atriz continuou a falar sobre o assunto e acabou revelando que viveu um casamento abusivo de oito anos:

- O que foi que mudou? Eu acho que, primeiro a maturidade, foi aquela hashtag, Meu Primeiro Abuso, que começou em 2013, isso aí me moveu. Eu já vivi milhões de abusos que eu não sabia que era abuso. Eu vivi um casamento de oito anos super abusivo, sem saber que era abusivo. Super machista, sem saber que era machista. Eu só fui descobrir isso anos depois que eu me separei, sabe?

Fernanda também comentou sobre os assuntos que foram abordados através de sua personagem em Malhação:

- Eu não tinha noção do que eu estava falando na época. Para mim era meio comédia, meio engraçado, aquela coisa que tinha um pouco de nojo do filho, mas aquilo era de uma importância absurda. Aquela coisa de ela ter nojo do filho, raiva da criança que deixou ela gorda, aquilo é maravilhoso. Eles terem escolhido a personagem Bia para falar disso, foi de uma inteligência absurda. Porque é isso, não é maravilhosa a maternidade sempre, sabe? (...) A Bia engravidou de um abuso, né? De um estupro do Perereca [referindo-se ao personagem de Márcio Kieling]. E isso ficou muito sutil na época, mas foi um estupro.

Por fim, Nobre voltou a falar sobre seu antigo casamento e afirmou que se sentia anulada durante a relação:

- Eu casei com 21 anos [de idade], né? Muito jovem. A minha juventude dos 20 [anos de idade], eu me separei com 28 [anos de idade], foi muito anulada, eu não sabia quem eu era. Quando eu me separei, eu não sabia quem eu era.