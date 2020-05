China quer permitir que agentes de segurança façam policiamento em Hong Kong

22/05/2020 | 14:08



O governo de Pequim planeja permitir que agências de segurança da China continental operem oficialmente em Hong Kong, afirmou uma graduada autoridade do país, Wang Chen, diretor-geral do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. A informação é divulgada no momento em que há preocupações internacionais sobre a redução na autonomia de Hong Kong, enquanto o regime chinês reforça seu controle sobre o território.

Planos chineses de impor leis de segurança nacional sobre Hong Kong já geraram preocupação considerável no território autônomo.

Esses planos foram mencionados por autoridades de Pequim na quinta-feira, com o argumento de que era necessário adotar medidas para punir o que eles qualificam como atos de separatismo, subversão, terrorismo e interferência estrangeira.

Temores de que cidadãos de Hong Kong pudessem ser transferidos para a China continental e processados sob as leis chinesas geraram protestos desde junho passado que reuniram milhões nas ruas do território.