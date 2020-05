Jerry Sloan, técnico de Stockton e Malone, no Utah Jazz, morre aos 78 anos

22/05/2020 | 13:30



Técnico do Utah Jazz por 23 temporadas, Jerry Sloan, que comandou o time em duas finais da NBA (1997 e 1998), morreu, nesta sexta-feira, aos 78 anos de idade. Integrante do Hall da Fama do Basquete desde 2009, Sloan sofria da doença de Parkinson e de Demência Corporal de Lewy.

Sloan dirigiu jogadores como o armador John Stockton e o pivô Karl Malone e só não ganhou o título, pois teve como adversário o Chicago Bulls, de Michael Jordan. Ele somou 1.221 vitórias na carreira, sendo o quarto mais vitorioso da história da principal liga norte-americana de basquete.

Sloan trabalhou 34 anos no Utah Jazz, onde desempenhou as funções de treinador, assistente e consultor sênior de basquete. Em 1984, ele foi promovido a assistente de Frank Layden em 1984 e tornou-se o sexto técnico da história da franquia, em 9 de dezembro de 1988, após a demissão de Layden.

"Com Stockton e Malone como jogadores, Jerry Sloan simbolizou a nossa organização", disse o Utah Jazz em comunicado oficial em suas redes sociais. "Ele fará muita falta."