William Waack se confunde e chama Jornal da CNN de Jornal Nacional

22/05/2020 | 13:10



Olha a gafe! William Waack estava apresentando o Jornal da CNN na última quinta-feira, dia 21, e não percebeu que, sem querer, trocou os nomes dos telejornais. O jornalista, que costumava fazer parte da emissora TV Globo, acabou cometendo um ato falho na hora de comentar sobre um assunto:

- Ontem na edição do Jornal Nacional nós entrevistamos extensivamente sobre isso e nós vamos recordar também o que ele disse.

A troca de jornais não passou em branco e os internautas brincaram:

Saudades do ex, né, minha filha.

Saudade da Globo, né.

A força do hábito.

Quando você confunde o nome do atual com do ex.

Vale lembrar que Waack foi demitido da Globo em 2017, após circular um vídeo de bastidores do jornalista fazendo comentários racistas. Na época, ele trabalhava no Jornal da Globo e foi prontamente afastado. Depois de um tempo, ele foi contratado pela CNN ao lado de Evaristo Costa.