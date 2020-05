Celso de Mello solicita apreensão de celular de Bolsonaro

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020 | 11:21



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello acaba de enviar à PGR (Procuradoria Geral da União) o pedido de apreensão do celular de Jair Bolsonaro. A iniciativa se deu depois de três notícias-crime apresentadas por parlamentares, que denunciam a interferência do presidente na Polícia Federal. Outro celular que deve passar por perícia é o do vereador Carlos Bolsonaro.

Quem avaliará o pedido agora é procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele deve analisar a notícia-crime - feita pelo PDT, PSB e PV - e se manifestar sobre os pedidos. Depois, a decisão final sobre permitir ou não a apreensão dos aparelhos será do ministro.