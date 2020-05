Após falar que Viviane Araújo vive de barraco, atual de Radamés se pronuncia: Liberdade de expressão deve ser sempre privilegiada

22/05/2020 | 11:11



Recentemente veio à tona a história de que Viviane Araújo teria pago 400 mil reais ao ex Radamés Martins para evitar que uma briga judicial acontecesse. Após ele ter se pronunciado afirmando que Vivi ainda não superou o fim do relacionamento, a atual de Radamés, Caroline Furlan, usou as redes sociais para criticar Vivi ao dizer que ela vive na mídia baseada em barraco.

Não se sabe se exatamente por essas críticas, mas recentemente a atriz registrou um boletim de ocorrência contra Caroline.

Agora, Gustavo Chalfun, advogado de Caroline Furlan, se pronunciou por meio de um comunicado afirmando que sua cliente vive em uma democracia e, por isso, tem direito à liberdade de expressão:

Nós estamos avaliando o que foi noticiado pela imprensa, a respeito de uma provável representação criminal, e, ajuizamento de ação de indenização por danos morais, promovida pela Sra. Viviane Araújo, em desfavor de minha cliente, Caroline Furlan. Adotaremos todas as medidas judiciais em favor da mesma, dentre elas, as que serão necessárias para comprovação da plena inocência e ausência de qualquer prática delituosa, mesmo porque, estamos em um Estado democrático de direito, e a liberdade de expressão, ainda que pelas redes sociais, deve ser sempre privilegiada.

E ainda conclui:

Não há que se falar em retratação, onde não houve qualquer ofensa à dignidade, honra e ou moral de outra pessoa. Houve exercício regular de direito de expressão, o que será demonstrado na eventual ação que, a Sra. Viviane tenha ajuizado. Afirmo, mais uma vez, a inocência de minha cliente, o que repito, ficará demonstrado durante eventual processo, e, qualquer excesso jurídico também praticado pela parte adversa, poderá ensejar, nas vias próprias, o crime de denunciação caluniosa.