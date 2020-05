Produção de aço bruto cai de 13% no ano, diz World Steel Association

22/05/2020 | 10:59



A World Steel Association apontou que a produção de aço bruto das 64 nações que reportam dados ao organismo internacional da indústria siderúrgica foi de 137,1 milhões de toneladas em abril, queda de 13% na comparação com igual mês de 2019. A WorldSteel ponderou que, diante da crise envolvendo a pandemia, os números são uma estimativa e podem ser revisados na atualização de produção do próximo mês.

Ainda conforme o relatório, a China começou a apresentar uma recuperação no mercado. A produção do gigante asiático, principal do mundo, totalizou 85 milhões de toneladas de aço bruto em abril, crescimento de 0,2% na comparação com igual mês de 2019.

Em março, o relatório da WorldSteel mostrou a produção na China recuando 1,7% no ano.

Na contramão, a Índia produziu 3,1 milhões de toneladas, queda de 65,2% na comparação com abril de 2019. Já o Japão produziu 6,6 milhões de toneladas, queda de 23,5% em igual base.

A produção na Europa está estimada em 10,729 milhões de toneladas em abril, queda de 22,9%. Nos Estados Unidos, a produção apresentou queda de 32,5%, para cinco milhões de toneladas.

No Brasil, os dados do órgão apontam produção de 1,8 milhão de toneladas no mês, queda de 39% na comparação com abril de 2019.