Lady Gaga e Ariana Grande divulgam Rain On Me e trocam elogios na web

22/05/2020 | 10:11



Após o sucesso de Stupid Love, Lady Gaga divulgou na madrugada dessa sexta-feira, dia 22, Rain On Me, canção inédita feita em parceria com Ariana Grande! A música estará presente no álbum Chromatica, de Gaga, que será lançado oficialmente no dia 29 de maio, e conta com um pop dançante que poderia muito bem ter saído dos anos 90.

No Instagram, Gaga celebrou Rain On Me e ainda elogiou Ariana:

Uma vez eu senti que estava chorando muito e que não iria parar. Em vez de lutar contra isso, pensei: posso fazer coisas difíceis. Ariana Grande, eu te amo por sua força e por sua amizade. Vamos mostrá-los o que temos.

Já Ariana postou o seguinte texto:

Uma vez... conheci uma mulher que conhecia a dor da mesma maneira que eu... que chorava tanto quanto eu, bebia tanto vinho quanto eu, comia tanto macarrão quanto eu e o coração era maior do que todo o seu corpo. Ela imediatamente pareceu como uma irmã para mim. Ela então segurou a minha mão e me convidou para o maravilhoso mundo de Chromatica e, juntas, conseguimos expressar o quão bonito e cicatrizante é chorar!

Espero que isso faça com que todos se sintam tão elevados quanto nós duas. Eu amo você, Lady Gaga, sua super-mulher maravilhosa!

Assim que foi lançada, a música se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter:

Só a Ariana e a Gaga juntas pra me fazerem ficar sem dormir.

Eu tô muito chocado com a Voz da Gaga em Rain On Me. Simplesmente perfeita, e a Ari nem se fala.

Única coisa que me mantém de pé de manhã é poder ouvir esse hino. Obrigado Lady Gaga e Ariana Grande por isso.