Mãe de Anitta fala pela primeira vez após sair da casa da filha: - Estão inventando histórias

22/05/2020 | 10:11



Recentemente surgiu uma polêmica dizendo que Anitta e sua mãe não moram mais juntas. Segundo o colunista Leo Dias, Miriam Macedo estaria morando no subúrbio carioca e a mudança aconteceu porque ela não estaria concordando com a vida louca que a filha leva. Isso, posteriormente, foi negado pela cantora e, agora, coube a própria mãe dela se pronunciar.

Por meio do Instagram, Miriam Macedo abriu o jogo na noite da última quinta-feira, dia 21, sobre as especulações a respeito de sua mudança.

- Gente, boa noite, tudo bem? Venho aqui para falar, para esclarecer o que está acontecendo, essa confusão de falarem que não estou morando aqui, que estou morando não sei onde, começou ela.

- Eu estou morando aqui na Barra [da Tijuca, no Rio de Janeiro], em frente à praia, como minha filha falou, só que eu passei mal e fui para minha irmã porque não queria ficar sozinha com essa pandemia, fiquei apavorada, deu quase um pânico em mim e quis ficar com a minha irmã até eu melhorar e não falei nem para o meu filho e nem pra minha filha, por isso que ela nem sabia, explicou.

Na sequência, ela ainda ressaltou que só quis esclarecer a confusão, afirmando que estão inventando um monte de histórias sobre o acontecimento.

- Eu acho que não tinha nem que falar nada, mas como estão inventando um monte de histórias, de confusão, de sei lá o que, resolvi vir falar que realmente estou morando aqui, isso é verdade, só fui na minha irmã, finalizou.

Logo após a postagem, não demorou muito para que a própria Anitta aparecesse nos comentários da publicação da mãe.

Ô mãezinha, não precisava. Tá tudo bem sempre. Te amo, escreveu.