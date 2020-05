Maisa Silva faz 18 anos e comemora postando primeiros palavrões nas redes sociais!

22/05/2020 | 09:10



Maisa Silva pode ter acabado de fazer 18 anos de idade neste dia 22 de maio, mas ela já é um ícone da televisão brasileira há anos, isso ninguém pode negar. Na realidade, não só da teledramaturgia, como também das redes sociais. Uma das celebridades brasileiras mais seguidas em redes como Twitter, Instagram e Tik Tok, ela vive interagindo com seus fãs e seguidores. E ao completar a maioridade não seria diferente, né? No entanto, a artista escolheu uma forma para lá de inusitada de comemorar no Tiwtter. Logo que o dia de Maisa começou, ela escreveu uma porção de palavrões na redes social:

F**a-se c*****o!!!!!! Está liberadooooo. 18 p***a LEJTKRIRIR. P**ta que pariu. Que delíciaaaa RKFJRKRJR. Ai,ai, que alívio. E quem não gostou, vai tomar no c*.

Mas não foi só isso. Ela ainda comemorou falando outras palavras:

Que Deus me abençoe muito nessa nova era e também todos os nascidos dia 22 se maio. Muita energia positiva, saúde, paz e amor pra nós. Obrigada por tudo que vocês fazem todos os dias por mim.

A atitude fez com que muitas pessoas comentassem o aniversário da estrela, que ainda falou mais sobre o assunto e a comemoração para lá de inusitada.

Gente??? As proporções que isso tomou...kkkkk Que vergonha eu achei que fosse ficar mais entre amigos.

E depois continuou:

Olha gente não é porque eu falo palavrão que vocês têm que mudar comigo tá... não deixem de ser carinhosos porque eu sou sensível. Beijos KKKKK

Maisa ainda se explicou:

Até música assim eu não postava kkkkk. Quantas vezes eu já não vi um vídeo ou um tweet engraçado aqui e não pude tweetar porque tinha palavrão??? Sempre tomei tanto cuidado, agora vai e é isso.

Ao final, antes de dormir para poder aproveitar bem o seu dia ao acordar, ela escreveu:

Niver mais especial e diferente da minha vida! 18 anos, dentro de casa. Tão longe de muitos, mas tão perto ao mesmo tempo. A primeira festa aberta e fechada. Vou poder ajudar muitas pessoas com o meu aniver. Muito surreal. Não vou racionalizar muito, só agradecer.