S.Caetano aprova abono e auxílio-merenda

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 22:12



A Câmara de São Caetano aprovou ontem, em definitivo e sem sessões virtuais, projeto de lei do governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) que institui abono de até R$ 1.300 para os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19 na cidade.

O texto, que agora segue para sanção do prefeito, estabelece pagamento de diversos níveis de gratificação pelo período que perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da proliferação do coronavírus. Segundo o Palácio da Cerâmica, 600 servidores serão contemplados com o benefício.

O valor máximo, de R$ 1.300, será destinado aos médicos que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e na saúde da família; enfermeiros terão direito a R$ 800 de auxílio; para técnicos de enfermagem e demais técnicos o valor do benefício será de R$ 400; para auxiliares, R$ 350; agentes comunitários de saúde, assim como demais profissionais não técnicos e da área administrativa receberão R$ 250.

No texto, Auricchio citou os riscos que os profissionais da saúde estão se submetendo no enfrentamento da pandemia e, inclusive, tendo de aumentar os gastos pessoais. Segundo a Prefeitura, o investimento com o abono será de R$ 3 milhões.

Outra proposta aprovada pelo Legislativo foi a instituição do auxílio-merenda para alunos da rede pública. O governo vai pagar R$ 90 por estudante e por mês durante a pandemia do novo coronavírus. As regras para a liberação do recurso devem ser publicadas nos próximos dias.

Ao todo, 22 mil alunos matriculados na rede de ensino serão contemplados pelo benefício. “Junto com a pandemia da Covid-19, também estamos enfrentando a epidemia social e sabemos da emergência alimentar, principalmente, dessas crianças que fazem as refeições nas escolas. A entrega das cestas foi medida inicial. Agora, com os cartões, daremos nova opção de alimentação”, disse Auricchio, ao Diário, quando anunciou a medida.

PRECATÓRIOS

O Legislativo são-caetanense fará novas sessões na terça-feira para votar projeto do governo que estabelece a compensação de pagamentos de precatórios por meio de títulos da dívida ativa, como antecipou o Diário na quarta-feira.