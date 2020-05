Mauá encerra revezamento de servidores da área social

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020



O governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), decidiu convocar todos os servidores lotados na Secretaria de Promoção Social para retornarem ao trabalho presencial conjuntamente a partir do dia 1º. Devido às medidas de isolamento físico, os funcionários estavam atuando no setor em esquema de revezamento.

Nesta semana, porém, o Paço mauaense divulgou comunicado interno informando que “as escalas de revezamento chegam ao fim em 1º de junho” e que, dessa forma, todos os funcionários lotados na pasta “retornam ao trabalho normalmente”. A medida foi criticada internamente por servidores por não prever, inicialmente, cautela com aglomerações.

O aviso, assinado pela primeira-dama e secretária de Promoção Social, Andreia Rolim Rios, porém, exclui do retorno às atividades os “servidores com idade a partir de 60 anos; com idade inferior a 60, desde que estejam em estado de saúde debilitada ou crônica, propensos a desenvolver com maior facilidade as complicações de saúde provocadas pelo coronavírus; e gestantes”, como prevê decreto editado por Atila que prevê as iniciativas para o enfrentamento da pandemia.

Questionado sobre a decisão, o governo Atila alegou que a medida foi necessária para que os servidores possam auxiliar o Fundo Social de Solidariedade. “Conforme o primeiro decreto que afastou os servidores que estavam em grupo de risco, está claro que algumas secretarias essenciais não deveriam parar como a de Saúde, Segurança Pública, Promoção Social e outras. O Fundo Social de Solidariedade também faz parte desta ação e, até o momento, os servidores estavam atuando por meio de revezamento, porém, recebemos uma grande doação de cestas básicas do governo do Estado e por isso precisamos da colaboração de todos os funcionários do setor”, justificou a administração sem especificar quais ações serão adotadas para evitar aglomerações no setor.

Paralelamente a isso, a Câmara de Mauá segue como a única do Grande ABC a paralisar por completo os serviços. Ao contrário das demais casas, o Legislativo mauaense sequer tem convocado sessões virtuais.