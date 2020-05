Tina Turner canta no Pacaembu

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/05/2020



Amizade nascida na pista do estádio

Texto: Renato Donisete

O Pacaembu sempre propiciou memoráveis apresentações futebolísticas, mas também foi palco de fantásticas apresentações musicais. Uma delas foi a da megaestrela da música pop, a cantora Tina Turner no 10 de janeiro de 1988.

Não me sai da memória aquele imenso palco à frente do tobogã com as arquibancadas e campo totalmente lotados.

Na verdade não fui para ver a Tina Turner, mas sim para assistir à banda de abertura: o grupo Zero. Tinha 15 anos e fui acompanhado da minha irmã Arlete Pinto.

O Zero fez uma apresentação impecável com os sucessos Agora Eu Sei, >Formosa e Quimeras. No começo do show da Tina, abordamos o vocalista Guilherme Isnard na pista, que foi extremamente simpático e atencioso. Nascia ali uma grande amizade que dura até hoje.

Poucos meses depois, dia 28 de maio de 1988, assisti ao Zero em São Bernardo. Sobre o show da Tina só lembro dos clássicos Paradise Is Here e Break Every Rule.

